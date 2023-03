La peau de chagrin

Ils leur en donnent suffisamment pour résister, mais jamais assez pour gagner. L’Ukraine se bat contre un mur derrière lequel se trouve un autre mur, et ainsi de suite. Déjà, imperceptiblement, au coin d’un réseau social, d’un sondage ou même de quelques Ukrainiens furtifs, se dessine au fusain l’ombre d’un corps fatigué, d’un regard donnant le change et n’osant plus espérer le volume d’armes et de munitions qui changerait le cours de l’Histoire. Ce regard est semblable à celui des rebelles syriens qui assistent, impuissants, au retour d’une amitié, largement douteuse, mais despotiquement coopérative, entre la Syrie et l’Égypte. Semblable également à celui des Congolaises violées par la milice M23 et que Denis Mukwege soigne et répare en s’inspirant chaque jour de toute la force des femmes.

Mais cette force suffira-t-elle devant la haine indélébile qui englue le monde en nous et autour de nous ?

Toutes ces doctrines, ouvertement liberticides, gangrènent les âmes au point de leur trouver une niche confortable dans nos démocraties déjà bancales de l’intérieur. Relativisme, négligences, retards, corruption et démagogie envahissent les discours et les non-actes où le cynisme répond au cynisme. Des compromis de plus en plus rampants font de l’oeil aux totalitarismes sous couvert de notre opposition bien pensante, mais de plus en plus inefficace. Il y a des courages qui ressemblent de plus en plus à une échelle de corde tendue au-dessus d’un abîme d’ignorance, ce tout-à-l’égout de l’intelligence qui rend obscène la richesse démesurée.

Alors, tout comme ce parchemin de tristesse, la satisfaction insatiable des désirs finira par diminuer la force vitale jusqu’à ce que le temps ait fait son oeuvre. Autrement dit, si nous persistons dans nos courtes vues et l’étroitesse de nos actes, la démocratie elle-même poursuivra le rétrécissement de sa peau si fragile