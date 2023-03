Renoncer à l’utilisation du mot « faque »

Le mot « faque » est pénible à entendre et il est d’utilisation beaucoup trop courante dans l’espace public et dans les médias. Il est employé, entre autres personnes et situations, par plusieurs humoristes en scène ou en entrevue, par des acteurs dans un bon nombre de publicités, par des invités dans quelques émissions de débat-spectacle et par des personnages dans quelques émissions et séries (Web ou télé).

Cet « adverbe » est indigne d’un correct et agréable français parlé. Il a une odeur de manque de vocabulaire. Il fallait entendre un humoriste, aussi nouveau que déjà adulé, dans une récente émission de Deux hommes en or et Rosalie à Télé-Québec. Je crois me souvenir que la majorité de ses phrases incluaient ce mot nonchalant, agaçant et peu inspirant. Et il n’est pas le seul parmi sa profession de comiques et de conteurs à en faire usage à outrance.

Heureusement, les chefs d’antenne, les animateurs de jeux et les journalistes-reporters savent éviter l’utilisation de ce mot ; ça veut bien signifier quelque chose concernant mon actuel « appel francophone ».

Nous vous proposons l’utilisation de ces quelques mots plus beaux et corrects : bref, or, donc, ainsi, maintenant, voilà, cela fait en sorte que, sinon, du coup.

Merci d’y penser et de faire disparaître de l’espace public ce mot français qui n’en est pas un. Cette expression ne s’utilise même pas dans une lettre ou dans une quelconque communication écrite. Dans le Grand Dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française, aucune fiche ne contient l’objet de notre recherche sur ce mot. Quoique l’appellation « faque » puisse être qualifiée de québécisme, sa forme écrite n’est pas du tout recommandable.

Portez-y attention ; vous constaterez par vous-mêmes quel désagrément sonore il engendre. Cela fait très « petit peuple », ce que le Québec n’est pas ! Les Québécois et Québécoises méritent d’entendre des mots plus jolis, plus agréables. Soyons fiers de notre langue française ; ce n’est pas tout de la protéger et de la sauvegarder ; il faut aussi savoir la parler et la partager avec plaisir et élégance.