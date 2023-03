Femmes et humanité !

Les femmes, par leurs empreintes dans le monde, leurs contributions à la société, rendent ma vie plus belle, plus riche et plus engageante. Déjà au secondaire, les filles qui avaient du caractère, de l’ambition ou celles qui avaient du succès dans le sport me subjuguaient. Quand une fille était élue présidente de mon école, j’étais le premier à m’enthousiasmer, contrairement à la majorité des gars, qui y voyait une sorte de malaise.

Aujourd’hui, quand je constate que malgré la lutte des femmes, malgré les avancées qui ont eu cours sur le plan de l’égalité avec les hommes, que ce soit dans le monde du travail, en politique ou dans les sports… que malgré cela, il y a encore des hommes qui se croient bien supérieurs aux femmes. Il y a encore des hommes qui ne peuvent concevoir que les femmes puissent réussir là où ils ont échoué.

Les femmes disposent des mêmes atouts que les hommes pour faire avancer notre monde et le rendre meilleur. Elles possèdent d’autres visions et elles sauront de plus en plus nous faire grandir et donner à l’humanité un souffle nouveau