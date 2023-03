La Direction régionale de santé publique de Montréal a comme devise « Prévenir aujourd’hui, mieux vivre demain ».

On peut lire sur son site Web que « le dernier épisode de chaleur extrême survenu à Montréal en 2018 aurait entraîné le décès d’une soixantaine de personnes ».

Du Rapport du projet Pour des parcs accessibles (sur son site Web) :

« L’accès à un parc ou à un espace vert contribue de manière importante au bien-être de la population. Habiter à proximité d’un parc favorise la pratique d’activité physique, les contacts sociaux et la réduction du stress, ce qui permet de vivre mieux et en meilleure santé. En plus d’avoir des effets positifs sur la santé et le bien-être, les parcs ont un impact sur l’environnement en améliorant la qualité de l’air et en diminuant les îlots de chaleur urbains. Cependant, tous n’ont pas accès de façon égale à un parc. »

Récemment, Radio-Canada a rapporté que l’espérance de vie dans l’arrondissement d’Hochelaga-Maisonneuve est neuf ans de moins que la moyenne à Montréal. Or, en ce moment, l’administration de la Ville de Montréal donne le feu vert à la destruction de deux boisés d’arbres matures dans ce secteur. La Direction de santé publique doit condamner ce geste rétrograde et nuisible à la santé publique.