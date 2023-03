Réduire la charge administrative

Comme vous le savez, selon la dernière publicité de la FMOQ, vos médecins de famille consacrent plus de 25 % de temps clinique à remplir des formulaires de toutes sortes. Que diriez-vous, comme il y a environ 15 ans, de revenir à une standardisation des paperasses de tout genre ? Les plus fréquents sont au sujet des arrêts de travail de cause physique ou psychique. Nous avons un merveilleux outil, simple, court, disponible dans tous les dossiers médicaux électroniques au Québec, dont aucun nouvel apprentissage ne serait nécessaire, lire ici à coût nul ou presque ? Les formulaires de la CNESST : bien faits autant pour la prise en charge que pour le suivi, le handicap ou le retour au travail. Comme la gestion de la santé est du ressort des provinces, on pourrait proposer d’ajouter un espace permettant d’y inscrire, en haut à gauche, les coordonnées du destinataire, de l’employeur ou de la compagnie d’assurances privées, selon à qui s’adresse le formulaire, afin que la demande d’indemnisation soit envoyée au bon responsable. Je rêve que, par exemple, par un règlement gouvernemental, on puisse peut-être, à partir du 1er septembre prochain, obliger les quelque 20 000 médecins à ne remplir que cet unique formulaire. Finies, les 2, 4, 16 pages, terminées, les répétitions d’informations inutiles… et vous récupéreriez ainsi au moins de quatre à six heures de soins par semaine auprès du vrai monde plutôt que du papier… Rêve certainement réalisable, et cela, en peu de temps avec de la bonne volonté ! Allons, action, d’autant plus que ce formulaire a été conçu au Québec pour les Québécois, et qu’il nous appartient finalement !

