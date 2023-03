Un gouvernement Tanguay

Le Parti québécois s’apprêterait, encore une fois, à présenter le budget de l’an 1 d’un Québec indépendant. Puisque cet « an 1 » n’est pas en vue dans un avenir proche, et puisqu’une telle présentation entraîne inévitablement un débat de chiffres qui devient vite aussi démagogique que partisan, l’exercice ne paraît pas très utile. D’autant plus qu’à peu près tout le monde reconnaît la viabilité économique d’un Québec souverain. Même Jean Charest, Philippe Couillard et, évidemment, François Legault ont déjà reconnu cette réalité.

Quel que soit le tableau de comparaison utilisé, le produit intérieur brut par habitant (PIB) ou une autre méthode savante de calcul, un Québec souverain se classerait entre le 35e et le 40e rang sur plus de 200 pays, soit à peu près au niveau de l’Italie, un peu au-dessus de l’Espagne, un peu en dessous du Japon. À partir de là, on ne voit pas très bien ce qu’un budget hypothétique de l’an un, ou deux, ou cinq apporterait comme éclairage. Le Parti québécois ferait mieux de jouer la carte de la fierté et de l’importance d’assumer ses propres décisions et son destin, ce qui peut être tout à fait profitable du point de vue économique également.

De décennie en décennie, les Canadiens et les Québécois s’éloignent dans leur façon d’interpréter le passé et d’entrevoir l’avenir. Les Canadiens s’intéressent peu aux Québécois, sinon pour se convaincre que ceux-ci finiront par évoluer et qu’ils accepteront de former une communauté parmi d’autres dans le multiculturalisme canadien. De leur côté, les Québécois rêvent du jour où les Canadiens les accepteront tels qu’ils sont, Québécois d’abord et de tradition républicaine (française) plutôt que communautariste à l’américaine, et maintenant à la canadienne.

Le gouvernement de la CAQ se veut nationaliste et autonomiste, mais à l’intérieur du Canada. Son principal argument (peut-être le seul) est que c’est financièrement avantageux pour le Québec de demeurer une province canadienne plutôt que de devenir un État indépendant. Un gouvernement de coalition Tanguay ne verrait pas les choses autrement. De son côté, le Parti québécois, au lieu de nous étourdir autour d’un débat sur un budget de l’an 1, ferait mieux de présenter honnêtement et simplement les avantages pour le peuple québécois de faire ses choix et de vivre selon ses propres orientations.