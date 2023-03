Manipulateurs et manipulés

Des manipulateurs astucieux tentent avec succès de s’ingérer dans le processus électoral de pays étrangers. Les Russes ont tenté le coup dans l’élection présidentielle américaine pour favoriser Trump, alors que les Chinois ont fait de même dans le dernier scrutin fédéral au profit de Justin Trudeau. Il semble que les manipulateurs et les manipulés en retirent certains avantages. Tentons de démêler les enjeux.

On se souvient tous que Trump a bénéficié de l’appui de Poutine lors de son élection à la présidence américaine. Pourquoi la machine russe s’est-elle évertuée à aider le candidat républicain ? Poser la question, c’est y répondre. En tentant de faciliter son élection, Poutine a choisi un vis-à-vis qu’il pouvait influencer. En flattant son narcissisme et son égocentrisme, Poutine plaçait ses pions pour l’avenir. De son côté, Trump bombait le torse en se croyant important dans l’arène internationale, et chacun y trouvait donc son compte.

Plus près de nous, la Chine a également voulu s’immiscer dans l’élection du gouvernement libéral à Ottawa dans le but d’avoir accès à d’éventuelles informations. Par diverses manigances, le gouvernement chinois a financé la campagne libérale dans certains comtés, y compris celui du premier ministre Trudeau, et a favorisé également le choix de candidats dans certaines circonscriptions.

Cette ingérence chinoise inquiète les Canadiens, et la réaction passive du premier ministre les troubles encore plus. Comment un gouvernement peut-il banaliser de telles opérations secrètes qui viennent entacher le processus démocratique canadien ainsi que son indépendance ?

Nous rappelant le père Ovide dans le téléroman Les belles histoires des pays d’en haut, la nomination d’un rapporteur officiel spécial est insuffisante face à la gravité du problème. La création d’une commission d’enquête est essentielle pour faire la lumière sur les agissements des manipulateurs et des manipulés ; il en va de la crédibilité du Canada.