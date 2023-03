De la différence entre les logements abordables et les logements sociaux

Je réagis toujours un peu négativement quand je lis ou entends des textes traitant des logements où sont accolés les deux adjectifs « abordables » et « sociaux ». Cette mise côte à côte de deux adjectifs se référant à des réalités vraiment différentes risque (volontairement ou non) d’assimiler ces deux réalités, qui n’ont pas beaucoup en commun.

Ce que je comprends, c’est que, lorsqu’on parle de logement social, on dit que ce logis va coûter 25 % ou au plus 30 % du revenu de cette famille locataire. Cela correspond au pourcentage du revenu dévolu au logement. Aucun lien direct avec les fluctuations du marché.

Quand on parle de logement abordable, on signifie que ce logement est cédé à quelque 20 % en dessous de la moyenne des loyers présentés sur le marché locatif. On arrive ainsi à des aberrations comme la suivante : loyer pour 4 personnes offert à 1750 $ devenu supposément abordable à 1500 $. Vous connaissez beaucoup de familles à revenu de 40 000 $ dont les 30 % permettraient de s’offrir un logis à 1500 $ ? Tout au plus 1089 $. L’abordabilité du logement fluctue en fonction du marché (haussier et spéculatif actuellement) et ne tient en aucun cas de la capacité de payer de la famille au revenu faible.

Les gouvernements municipaux ou québécois semblent avoir intérêt à propager cette assimilation abordable/social ; ils réussissent ainsi à masquer leur manque d’attention aux cas croissants de familles aux prises avec le terrible problème du logement, pourtant un droit de la personne fondamental.