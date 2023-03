Mais la CAQ prône l’intersectionnalité!

Plusieurs se réjouissent du refus de la CAQ d’appuyer une motion de Québec solidaire évoquant l’« intersectionnalité », et on ridiculise au passage cette approche féministe et antiraciste formalisée avec rigueur par des juristes afro-américaines de l’Université Harvard dans les années 1990, dont Kimberlé Crenshaw, et adoptée par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme, mais aussi par la CAQ elle-même !

C’est la sociologue Mélissa Blais, de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), qui soulignait dans Le Devoir (le 22 février 2023) que ce terme se trouve plus d’une dizaine de fois dans la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027, dont la couverture est affublée du slogan « Votre gouvernement », soit la CAQ (l’intersectionnalité est aussi mentionnée trois fois dans le document d’accompagnement « Aperçu — rencontre des groupes partenaires »). On y précise (p. 20) que « l’intégration de la dimension intersectionnelle » est « un ajout renforçant la démarche […] préexistante » d’analyse différenciée selon les sexes (ADS+).

La ministre de la Condition féminine, Martine Biron, et les personnes se moquant de cette approche s’instruiraient donc en lisant la stratégie intersectionnelle de la CAQ pour l’égalité entre les sexes.

L’approche intersectionnelle peut aussi aider à saisir qu’il est discriminatoire de suspendre l’application de la Charte par la disposition de dérogation au nom de la laïcité (et de « la majorité »), puisqu’on sait bien que l’objectif — et l’effet — est d’exclure des femmes portant un hidjab de postes d’autorité de la fonction publique. Que ce voile soit un symbole de la soumission des femmes (ce qui est parfois vrai, mais pas toujours) ne rend pas moins discriminatoire d’exclure ces femmes.

Le plan stratégique de la CAQ promet même (p. 26) de « produire un document de référence sur […] le recours à l’approche intersectionnelle dans le cadre de la Charte des droits et libertés de la personne en vue de favoriser l’exercice du droit à l’égalité, particulièrement des femmes ».

Ironique, non ?