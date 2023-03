Louis Roquet, un grand serviteur de l’État

« Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie :

Que monsieur Louis L. Roquet soit nommé président et directeur général de la Société de développement industriel du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 8 mai 1995. » Extrait du décret 577-95 du 26 avril 1995.

Tous les grands serviteurs de l’État font l’objet de ce genre de décrets gouvernementaux.

Lorsque Louis Roquet entra dans mon bureau ministériel au début d’avril 1995 pour une rencontre exploratoire en vue de pourvoir le poste de président et directeur général de la Société de développement industriel (SDI), je ne le connaissais que de réputation. Intègre, compétent et dédié m’avait-on indiqué. Je me suis retrouvé devant un homme aux idées claires, sachant déjà où la SDI devait aller et surtout pourquoi celle-ci devait être transformée en Investissement Québec.

Notre rencontre déborda largement le temps prévu tellement Louis Roquet m’énonçait avec passion son plan d’intervention. Nous partagions la même vision d’avenir pour cette société d’État. Elle devait être mieux arrimée avec les besoins des entrepreneurs québécois. Ma décision fut prise instinctivement, ce serait lui dans ce poste et personne d’autre. Je le lui proposai sur-le-champ, il apprécia cette absence de tergiversation et accepta immédiatement. L’exécution de notre plan d’affaires lui appartenait désormais.

Au sortir de mon bureau, il est revenu sur ses pas en m’interrogeant, à savoir si je n’avais pas oublié une question. « Je crois que non, Monsieur le Président », lui dis-je tout en lui demandant ce que serait cette question oubliée. « Mon option politique », m’a-t-il répondu avec hésitation. Je lui ai alors confirmé que la mission de la nouvelle SDI, les relations entre le président d’une société d’État et son ministre responsable n’avaient rien à voir avec cette question. L’État, c’est l’État, la politique c’est autre chose. Nous étions tout à fait d’accord avec cette notion du service envers l’État. Notre entente fut scellée avec une franche poignée de main, et il quitta avec un « Merci Monsieur le Ministre » de sa voix forte et unique. Il dirigea pendant neuf ans la SDI, Investissement Québec, puis la SAQ.

Hélas, notre relation professionnelle fut de courte durée. En effet, quelques mois plus tard, en janvier 1996, lorsque les astres firent en sorte que j’aie à quitter mon poste politique, il fut l’un des seuls à me témoigner, en privé, son respect.

Un grand commis de l’État vient de s’éteindre, je tenais à le saluer. Merci, Monsieur Louis Roquet.