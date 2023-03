Après les réserves de terrain pour bâtir des logements sociaux, faudra-t-il des réserves de locaux pour les organismes communautaires ? Année après année, les centres d’éducation populaire, qui hébergent beaucoup d’organismes, se font entendre pour continuer d’habiter leurs bâtiments appartenant au milieu scolaire. Imaginez, s’ils perdent la résidence de tous ces organismes ? Avec le coût des locaux commerciaux, pourront-ils survivre, se reloger ? […]

L’idéal, ce serait que les centres d’éducation populaire soient protégés pour que les gens puissent mettre l’énergie dans la mission au lieu de dénoncer le fait qu’ils n’ont pas d’argent pour payer à la fois le loyer et assurer les activités. Pourquoi pas une loi, un règlement qui assurent une sécurité de rester dans leur lieu ?

Je souhaite pour tous les usagers que les centres d’éducation populaire gagnent encore leur cause, à moins que demain, il y ait une baguette magique qui fait en sorte que plus personne ne ressent le besoin de fréquenter de tels lieux et que tout le monde soit épanoui, heureux ! […]