Baisses d’impôts et inégalités

Qui est contre la tarte aux pommes ? Ils sont rares, bien sûr. Ainsi en va-t-il des baisses d’impôts : tous ceux qui en paient préféreraient que ce soit le moins possible, évidemment. Sauf que pour ceux qui sont trop pauvres pour en payer, le spectre des diminutions de services se fait plus réel chaque fois qu’une telle mesure est proposée.

On parle de plus en plus de la croissance des inégalités, de la croissance du nombre de millionnaires et, surtout, de la croissance de la richesse du 1 %, chez nous comme ailleurs. Ces mêmes riches, dont l’empreinte environnementale est stratosphérique et qui possèdent mille moyens de payer peu d’impôts. Ces mêmes nantis qui, par leurs investissements, torpillent toutes les réelles tentatives de changement de paradigme en vue de stopper la destruction de la nature et l’apocalypse climatique.

Les enfants gâtés qui tirent les ficelles des marionnettes que sont nos dirigeants ont l’égoïsme qu’on retrouve chez un bambin de deux ans et, comme celui-ci, ils n’ont pas l’intention d’être contrariés.

Aura-t-on un jour un gouvernement qui aura le courage de s’attaquer à cette classe que les lois semblent invariablement favoriser, ou continuerons-nous à élire leurs facilitateurs, comme nous semblons le faire à répétition ?

Chaque baisse d’impôts pour les 20 000 $-80 000 $ devrait être accompagnée d’une hausse résolument progressive d’impôts pour les salaires de 150 000 $ et plus, en plus d’une solide révision de la fiscalité en ce qui a trait aux gains en capital, à la taxation de la fortune et des successions, au resserrement des échappatoires, etc. Ceci en vue non seulement de compenser les baisses consenties, mais aussi d’améliorer les services aux citoyens, donner plus de pouvoirs aux municipalités pour s’attaquer à la crise du logement, se préparer aux aléas climatiques, restaurer les réseaux de la santé et de l’éducation etc.

Il n’y a pas de pénurie d’argent, au contraire !

La pénurie est au niveau du courage politique.