Accès gratuit aux bibliothèques publiques

La protection de la langue française écrite et parlée semble être une question importante pour plusieurs. Le degré et la qualité de la littéracie chez les jeunes et les plus âgés inquiètent. Le désir et la capacité de s’attaquer à des textes longs et réfléchis plutôt qu’à des tweets sur le Web font partie des avenues de solution. À cet égard, les bibliothèques publiques peuvent être vues comme essentielles à la promotion de la langue et de la culture française.

La bibliothèque publique demeure aussi un rempart important contre la désinformation systémique sur le Web. Que dire de l’ingérence étrangère et des menaces de ces ChatGPT de ce monde ?

La situation économique de plusieurs de nos citoyens de souche et nouvellement arrivés est parfois très précaire. Les banques alimentaires ne suffisent plus. Les logements abordables sont quasi inexistants. Le théâtre, le cinéma, les spectacles, les livres en librairie sont devenus un luxe que plusieurs ne peuvent se payer. Les bibliothèques restent le dernier refuge pour accéder à de la culture gratuite. Il me semble évident qu’un accès gratuit et facile aux bibliothèques est souhaitable et profitable à tous et devrait être encouragé.

Actuellement, une réglementation archaïque complique les choses. Un citoyen qui demeure dans un village doit payer entre 100 et 200 dollars annuellement pour pouvoir bénéficier des services complets de la bibliothèque de la plus grande municipalité adjacente. À mon avis, tous les citoyens d’une MRC devraient avoir accès à toutes les bibliothèques de la MRC gratuitement. Il est souvent plus facile de fréquenter une bibliothèque de la municipalité où on travaille ou étudie que dans son lieu de résidence. Pourquoi un citoyen de Sainte-Mélanie doit-il payer 175 dollars pour emprunter des livres de la bibliothèque Rina-Lasnier de Joliette, ou un Assomptionniste payer 100 dollars pour faire de même à la bibliothèque Robert-Lussier de Repentigny ? Plutôt que de créer des contraintes, il faut au contraire tout faire pour attirer tout le monde et surtout les jeunes à la bibliothèque, peu importe leur lieu de résidence.