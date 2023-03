Infirmières et précarité

La région de Portneuf va accueillir 21 infirmières venant du Cameroun, de la Tunisie et du Maroc. Question : l’Afrique n’a-t-elle pas besoin de ses infirmières ? Selon la Banque mondiale, en 2010, le nombre d’infirmières par 1000 habitants est de 0,5 (2010) au Cameroun, de 2,5 (2017) en Tunisie et de 1,4 (2017) au Maroc ; alors que pour le Canada, le ratio est de 11,9 (2019).

En 2022, le Canada a annoncé, pour le Ghana, un investissement de 6,5 millions de dollars pour l’amélioration des résultats en santé par l’entremise de partenariats pour l’innovation dans les systèmes de santé. « Ce projet vise à encourager l’amélioration des services de santé et de la formation des travailleurs de la santé, et à rendre les services de santé plus accessibles, tant dans les collectivités que dans les établissements régionaux et nationaux de santé. »

Vu globalement, d’un côté, on finance des pays pour améliorer leur santé, et en retour, on va chercher leurs infirmières. Cherchez l’erreur !