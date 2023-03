Si la SAAQ était une entreprise privée

Fallait s’y attendre, la SAAQ a misé tous ses espoirs sur un nouveau système, sans l’avoir mis à l’épreuve avant et sans conserver l’ancienne façon de faire en plan B.

Imaginez une entreprise qui ferait de même pour servir sa clientèle ! Elle ne survivrait pas, ses compétiteurs ne feraient qu’une bouchée de son insouciance.

Mais pourquoi nos gouvernements font-ils exactement ce qu’il ne faut pas faire ?

Peut-être est-ce une question de compétence des gestionnaires, car au chapitre des travailleurs en technologie, on a appris des mises en œuvre depuis 40 ans. On devrait toujours prévoir un plan B et même un plan C.

Peut-être aussi, comme pour le système de paie Phénix, les politiciens exigent-ils de couper dans le calendrier de mise en œuvre et de livrer au plus vite les économies prévues.

Sans connaître le dossier, il se peut aussi qu’un appel d’offres ait été mal ficelé. Avec la politique du gouvernement du Québec de dicter dans les plus fins détails la solution à produire, le gouvernement ne peut qu’endurer l’effet de sa moindre erreur. Pourtant, il est possible pour le client de solliciter les meilleures solutions et non pas de s’obliger lui-même d’en créer une sans trop d’expérience de la chose.

Bref, il suffit de voir comment les grandes entreprises réussissent à bien utiliser les technologies de l’information et à en tirer profit.

Combien de fiascos faudra-t-il avant que nos gouvernants apprennent enfin à ne pas gaspiller nos dollars et à mieux gérer ?