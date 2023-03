Le bien-être des animaux devrait être enseigné à l’école

Le gouvernement a adopté une loi provinciale sur le bien-être des animaux en décembre 2015.

Les législateurs du Québec ont compris que « les animaux ne sont pas des biens », mais qu’ils éprouvent des émotions et des douleurs physiques et psychologiques. Par conséquent, les animaux ont été reconnus, dans le projet de loi 54, comme des « êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques ».

Selon des recherches, une corrélation existe entre la cruauté envers les animaux et celle envers les enfants, les femmes et les aînés. Enseigner aux enfants à faire preuve de compassion envers les animaux les encourage à en faire autant envers les gens.

Certaines écoles ont introduit des programmes de formation contre la cruauté envers les animaux dans le cadre de leurs programmes d’études. Fondamentalement, dans ces cours, les élèves apprennent que nous sommes tous connectés, les personnes et les animaux vivant sur une planète fragile.

Je crois que ce type de formation pourrait être lié au nouveau cours sur la citoyenneté et la culture du Québec, car elle engloberait les droits des animaux.