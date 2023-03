De la bouette sur les trottoirs

Nous sommes le 1er mars 2023, le lendemain d’une bordée de neige de près de 20 cm à Montréal et le jour du premier paiement des taxes municipales. Je suis un marcheur. Tous les jours, je sillonne les trottoirs et ruelles de mon quartier Villeray.

Ce matin, lorsque j’ai mis les pieds sur le trottoir, ceux-ci avaient été dûment déblayés et c’était agréable de marcher. Par contre, sur les trottoirs de l’axe est-ouest, la Ville avait commencé l’épandage du sel et de roches. Ce n’était qu’une question de minutes avant que les tracteurs entreprennent l’axe nord-sud. [...]

Je me demande ce matin si cet épandage était réellement nécessaire. Si on avait eu du verglas, oui, sans aucun doute, mais là, une belle neige blanche qui n’était pas du tout glissante. Lorsque je suis arrivé à Montréal, en 1985, ce n’était qu’en cas de verglas que ce mélange était étendu, et encore, avec un délai. Aujourd’hui, la norme est, s’il est tombé un peu de neige, que l’on déblaie, alors on repasse une deuxième fois pour étendre le mélange qui va transformer la neige des trottoirs en « bouette ». Ce que j’ai vu ce matin, c’est une portion de mes taxes municipales que l’on étendait sans raison. Dieu sait qu’elles nous coûtent cher à tous, propriétaires et locataires.

Cet épandage se faisait auparavant deux ou trois fois par hiver. Il est maintenant devenu systématique à chaque chute de neige et, à mon humble avis, c’est inutile. À preuve, les ruelles, qui sont déblayées par les résidents sans qu’on ajoute de l’abrasif, ne sont glissantes que lorsqu’il y a du verglas ou lors de la fonte de la neige (ce qui arrive au printemps). Le reste de l’hiver, les ruelles restent blanches et il est agréable d’y marcher. Alors, messieurs et mesdames de la Ville, pourriez-vous vous poser la question et y répondre ?