Le trop-plein du processus d’audition

Étudiante en théâtre, je côtoie depuis quelques années des amis comédiens, hommes et femmes ; ils ont l’air particulièrement angoissés par les temps qui courent… Ils sont blêmes, stressés, précaires. Pourquoi ? Parce que le mois de février est un mois d’auditions. Le téléphone sonne, on pourrait croire à la réjouissance ! Du travail ! Or, j’ai été étonnée d’apprendre quelles sont les conditions pour ces auditions. Des actrices et acteurs établis, qu’on voit sur les grandes chaînes, dans les émissions les plus écoutées, doivent se préparer souvent durant des jours pour espérer obtenir un rôle, même mineur. Les auditions sont les pires moments pour eux. À titre d’exemple, un ami avait récemment 11 pages de texte à apprendre en une semaine pour une audition. Une semaine de travail ! La semaine suivante, on l’appelle pour une autre audition en lui demandant de composer une chorégraphie de son cru sur une musique imposée pour une série sur la danse. La semaine suivante, il doit attendre deux heures pour une audition, car le processus est au ralenti. J’en viens à penser que ce sont des conditions humiliantes, bien en deçà de ce qui devrait être acceptable comme normes de travail. J’étais d’autant plus étonnée d’apprendre que les auditions aux États-Unis sont beaucoup moins chronophages pour les artistes, qu’il s’agit plutôt d’une question de « casting », c’est-à-dire qu’on les convoque pour voir leur posture, leurs corps et leur demander de jouer un rôle avec le texte sous les yeux.

Essuyer un refus après avoir fait tout ce travail sans rémunération est franchement difficile pour nos artistes. Prenons soin d’eux, donnons-leur de meilleures conditions de travail — et les auditions devraient en faire partie ! Il serait temps que l’UDA statue et encadre ce processus.