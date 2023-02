Fin 2022, Mme Caillou a écrit dans Le Devoir un excellent article portant sur l’impartialité journalistique. Elle expliquait que lors du congrès annuel de la FPJQ, le milieu journalistique avait vivement débattu de la question de la neutralité des journalistes. Donc, la question qui se pose : les journalistes devraient-ils s’abstenir d’appuyer un parti politique ou un mouvement social et se concentrer uniquement sur les faits ? Je crois que oui.

Tout simplement parce que nous vivons à une époque où la confiance des citoyens à l’égard des salles de rédaction des journaux diminue à une vitesse fulgurante. Une étude faite par le Reuters Institute de l’Université d’Oxford montre que la confiance du public dans les nouvelles canadiennes a chuté de 13 % depuis 2016. Seulement 42 % des sondés affirment croire que les journaux canadiens rapportent des faits véridiques et objectifs. De plus, il convient de noter que cette étude est inquiétante non seulement pour l’avenir du journalisme, mais aussi en ce qui concerne le cynisme à l’égard de nos institutions démocratiques qu’elle présage.

Et je fais preuve d’autocritique également : par le passé, comme j’espère devenir journaliste un jour, j’ai écrit plusieurs lettres à plusieurs journaux, qui m’ont donné droit à des félicitations de mes proches, mais dans lesquelles j’ai erré en présentant mes propres opinions politiques. En somme, le journalisme ne devrait jamais rimer avec militantisme, particulièrement à une époque où la confiance des Québécois et des Canadiens s’effondre et où le scepticisme et le cynisme occupent une place grandissante dans l’espace public.