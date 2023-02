Le français en déclin

Les experts s’accordent : le français est en déclin même au Québec. Tous les indicateurs vont en ce sens. Le gouvernement semble conscient de cet état de fait et veut mobiliser ses ministres pour stopper le déclin et inverser la tendance.

On propose, et on proposera sûrement, des mesures qui, selon moi, ne changeront rien à la situation, si nous, comme individus, ne changeons pas notre façon de parler, c’est-à-dire notre très grande, et trop grande, ouverture à des mots et à des expressions en anglais.

J’ai souvent dénoncé cette situation et mes lettres ont été passées sous silence la majorité du temps pour des raisons qui appartiennent aux éditeurs. Ils sont sûrement tannés de publier des textes sur le français.

Ce que je constate, et ce tous les jours, c’est l’utilisation grandissante de l’anglais dans la langue de nos vedettes qui gagnent pourtant leur vie avec… le français.

Les exemples sont trop nombreux pour les énumérer. On pourrait facilement parler des artistes qui utilisent spontanément les expressions « Oh my God ! », « Fuck all ! »,« C’est too much ! »… Et ce, sans compter tous les mots anglais mis entre guillemets dans les journaux. Même mis entre guillemets, les mots anglais deviennent source de contamination.

Il faut rappeler à nos vedettes qu’elles ont une influence et que les mots anglais qu’elles utilisent seront ensuite malheureusement répétés par les gens qui les suivent.

Ainsi, il est primordial que nous soyons individuellement les agents de la promotion de notre langue. Si nous commencions à respecter notre langue, à nous respecter, ce serait un beau début.