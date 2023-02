Diversions pernicieuses

Lorsqu’on apprend aux nouvelles que Ron DeSantis, gouverneur de la Floride et candidat pressenti au Parti républicain, s’acoquine avec un conseiller arborant une misogynie pleinement décomplexée, force est de constater l’existence d’un projet visant à déconstruire une bonne partie des avancées progressistes des dernières années. Un projet auquel ce politicien particulier souscrit sous la forme d’une guerre déclarée contre le « wokisme ». Une façon finalement de faire contrepoids à tout ce qui s’écarte du discours inspiré par la sempiternelle mixture idéologique conservatrice et dévastatrice qui se redéploie régulièrement. Or, il y a danger en la demeure lorsque les leaders politiques et religieux populistes de ce monde tentent d’engager une partie de la population sur le terrain des exutoires traditionnels.

En d’autres mots, lorsque les tensions montent d’un cran en raison des incertitudes qui se profilent sur le plan social, il importe de se prémunir contre le réflexe de canaliser le surplus d’anxiété et de haine ambiantes sur des cibles commodes. L’incitation à déverser ce trop-plein sur des groupes minoritaires ou des réalités propices à la culpabilité, telle la sexualité, laisse dans l’ombre l’examen de problématiques criantes telles que les inégalités creusées par les écarts de richesse grandissants, la corruption, la détresse psychologique et sociale, la violence interpersonnelle ou encore les mouvements migratoires. En définitive, il faut constamment se demander à qui profitent de telles diversions et prendre soin d’opposer l’esprit critique et l’autoresponsabilisation à ces inquisitions ourdies par des ultraconservateurs imbus de leur mission salvatrice.