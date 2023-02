Oui, «Québec mérite mieux»

Merci aux représentants du mouvement citoyen « Québec mérite mieux » (QMM) pour votre courage et pour votre slogan. Je voulais simplement vous dire que, malgré l’échec de votre poursuite sur le plan juridique (qui était pour moi, sous cet angle, une cause perdue d’avance), votre slogan visait par contre tout à fait juste.

Juste, parce qu’il disait qu’il était possible d’être favorable au transport en commun sans être favorable au projet de tramway qui aura des impacts négatifs sur l’aménagement urbain, sur notre environnement et sur notre patrimoine urbain, au coeur de Québec. Votre slogan m’a rappelé le fait que, du point de vue de l’acceptabilité sociale, le projet de SRB (service rapide par bus) avait en 2017 l’appui de 77 % de la population de Québec et de 68 % de la population de Lévis.

C’est non seulement la capitale nationale qui méritait mieux, mais l’ensemble de la grande région de Québec, puisque le projet de SRB permettait de relier Québec et Lévis avec un réseau moderne, écologique et souple de transport en commun.

Nous nous retrouvons avec deux projets parallèles et coûteux sans cohérence l’un par rapport à l’autre, tant du point de vue environnemental ou de l’aménagement du territoire que du transport en commun. Comment dire autrement que nous méritons mieux de nos politiciens ?