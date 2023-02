Les menstruations touchent une grande partie de la population canadienne, soit presque 9 millions de femmes et personnes transgenres âgées de 10 ans à 50 ans. C’est un sujet qui ne peut être mis de côté lorsqu’il soulève une problématique.

Au Canada, et partout dans le monde, la précarité menstruelle pousse les femmes à choisir entre manger et acheter leurs protections menstruelles, pousse les femmes à voler des produits, augmente leur risque de développer le syndrome du choc toxique, si elles gardent la même protection trop longtemps, les force à manquer l’école ou à ne pas aller travailler parce qu’elles ne peuvent pas se protéger efficacement. L’accès aux protections hygiéniques est donc une question de droits de la personne, de dignité, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’accès à l’éducation et de santé des femmes.

En octobre 2020, une pétition relative à la gratuité des produits d’hygiène féminine était déposée à la Chambre des communes du Canada. Un mois plus tard, la ministre du Travail promettait de revenir sur cette proposition après la crise de la COVID-19. Qu’en est-il donc de cette promesse ? L’initiative se trouve effectivement dans le Plan de réglementation du Programme du travail de 2022 à 2024, dans lequel le gouvernement canadien a annoncé son intention de rendre les protections menstruelles gratuites pour les étudiantes et les femmes dans les établissements d’enseignement postsecondaire ainsi que dans les établissements publics fédéraux, tels que les prisons, les centres de détention pour immigrants et les bâtiments gouvernementaux. La prochaine question est donc la suivante : à quand sa réelle mise en oeuvre ? Est-ce que le Canada suivra les pas de l’Écosse en imposant, dans l’année, la gratuité des protections menstruelles sur l’ensemble de son territoire ? Affaire à suivre…