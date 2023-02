La mémoire courte de l’Occident

Il y a quarante ans, je me suis rendu en Éthiopie avec André Payette et une équipe de tournage de Télé-Québec (Radio-Québec, à l’époque) pour réaliser un documentaire sur la famine qui sévissait alors dans ce pays et qui a fait entre deux cent mille et un million de victimes.

L’Occident avait été bouleversé par les images d’enfants maigres à faire peur qu’avait rapportées en octobre 1984 la BBC.

En moins de deux mois, la plupart des grands réseaux de télévision, en particulier les chaînes américaines, étaient sur place dans une sorte d’horrible frénésie de tournage. Les artistes s’étaient émus : Michael Jackson avec We Are the World aux États-Unis et Bob Geldof avec le concert Live Aid avaient inondé la planète de leurs chansons pour venir en aide aux populations en détresse.

Depuis, cette région du monde a connu de multiples famines : 1991 en Somalie, 1998 au Soudan, 2003 au Darfour, puis dans la Corne de l’Afrique en 2000, en 2006 et en 2011, 2016 en Éthiopie encore une fois. Et voilà qu’en 2022, les changements climatiques, les guerres régionales, celle de l’Ukraine et la COVID se sont unis pour s’abattre non seulement sur la Corne de l’Afrique, mais aussi sur une dizaine d’autres pays, dont le Congo, le Kenya, Madagascar et le Soudan. Ce sont désormais au-delà de 20 millions de personnes que la faim menace.

Que reste-t-il de l’indignation soulevée par les images de 1984 ? Pas grand-chose. L’Occident a d’autres chats à fouetter.

Sommes-nous habitués à l’horreur de la famine, ou est-ce que les images des villes dévastées de l’Ukraine ont remplacé celles des bébés au ventre gonflé qui n’ont plus la force de chasser les mouches qui leur attaquent les narines ? La compassion serait-elle soluble dans le flot de l’information continue ? Pendant ce temps, les images du Super Bowl font le tour de la planète, notamment celles du spectacle de la mi-temps de Rihanna.