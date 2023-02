Les préoccupations d’Elghawaby

La nomination d’Amira Elghawaby au poste de représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie par le premier ministre Justin Trudeau le 26 janvier dernier a fait couler énormément d’encre, particulièrement au Québec.

La conversation axée sur le « Québec bashing » et le questionnement à savoir sur l’existence réelle de l’islamophobie au Québec et au Canada est ironique en soi puisqu’elle démontre tout à fait que l’islamophobie et la misogynie sont bel et bien au rendez-vous dans la société canadienne.

Le fait qu’on l’a forcée à s’excuser pour son texte de 2019 [...] envoie le message que personne, et surtout pas une femme musulmane, ne peut exprimer ses préoccupations par rapport aux sentiments antimusulmans. On peut y voir une certaine hypocrisie : le public n’hésite surtout pas à envoyer des messages haineux envers Mme Elghawaby au nom de leur liberté d’expression, mais est d’avis que cette même liberté d’expression ne s’étend pas aux minorités qui dénoncent les inégalités.

Les attaques, particulièrement en ligne, contre Mme Elghawaby sont ancrées dans l’islamophobie et la misogynie qu’elle cherche à combattre. Il ne faut pas l’oublier et il faut le dénoncer.