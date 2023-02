Au Québec, on essaie d’attirer les immigrants vers le français. Or, quand on appelle nos compagnies québécoises et nos services gouvernementaux québécois, partout, on nous dit un petit bonjour rapide et tout de suite : « For service in English, press 9. » Le chemin pour l’anglais est déjà tout tracé. L’anglophone fait le 9 et il s’épargne le français. Ainsi que l’allophone. Les Québécois se tassent pour laisser passer la caravane anglaise. Passez les premiers, messieurs les seigneurs, seule la deuxième place est bien la bonne pour nous. On pourrait peut-être nous dire : « Bonjour. Pour le français, faites le 9, et ensuite passez à l’anglais ». De cette façon, c’est nous qui nous épargnerions l’anglais. Mais, même pour les Québécois, il n’y a que les méchants « séparatisses » qui pensent comme ça. Cela s’appelle ne pas avoir de suite dans les idées. Quel dommage !

