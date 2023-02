Un paradoxe

Le drame d’une très grande violence au cours duquel deux enfants d’une garderie de Laval sont décédés et six autres ont été blessés a donné lieu à une manifestation de solidarité et d’entraide exceptionnelle et à une prise de conscience de l’importance que l’on accorde aux enfants.

On a tout mis en oeuvre pour les secourir et apporter le soutien nécessaire aux familles endeuillées, meurtries par les blessures de leurs enfants ou traumatisées par l’attentat, aux membres du personnel de la garderie, aux pompiers, aux policiers, aux ambulanciers, au personnel médical et aux proches aidants. Les autorités municipales et provinciales, les centres de services scolaires ont collaboré de façon efficace. En moins d’une heure, le gouvernement du Québec a dépêché trois de ses ministres sur place, les chefs des partis d’opposition se sont associés, sans partisanerie politique, au premier ministre pour exprimer leur sympathie et faire preuve d’empathie et de solidarité à l’égard de la population locale et de l’ensemble du Québec. Dans la journée même, la ministre de la Famille a veillé à ce que les enfants de la garderie soient accueillis dans d’autres garderies du quartier. On a fait preuve de coordination et de cohésion dans un contexte d’urgence. Face à toutes ces manifestations d’empathie et d’entraide, tout nous porte à croire que « le Québec est fou de ses enfants ».

Et pourtant ! Quel contraste entre cette manifestation de l’attachement indéniable du Québec à ses enfants et la difficulté d’assurer la protection des enfants violentés ou négligés. N’est-il pas paradoxal de constater, sans verser dans la récupération politique, qu’en janvier 2023, la liste d’attente pour l’évaluation des enfants qui ont fait l’objet d’un signalement pour violence ou négligence s’élevait à plus de 4000 enfants, un chiffre sans précédent en dépit de tous les efforts de mobilisation des ressources déployées depuis la publication du rapport de la commission Laurent ?

Au-delà de l’émotion et de l’immense tristesse suscitées par cette tragédie, il est permis de s’interroger sur la situation d’un trop grand nombre d’enfants qui ne bénéficient pas de conditions optimales de développement. Sans nier la complexité du problème — qui a un caractère systémique —, ni la compétence et le dévouement des intervenants et des cadres en protection de la jeunesse, ni l’élan de sympathie et de solidarité manifesté à tous ceux et celles qui sont touchés de près par cette tragédie, n’y a-t-il pas lieu de mettre en relief une possible contradiction de la société québécoise relative à l’amour de ses enfants ?