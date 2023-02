Les Chinois et les Russes testent-ils les limites de la démocratie?

Les objets volants des derniers jours et l’invasion de l’Ukraine me donnent l’impression que la Russie et la Chine veulent voir la faiblesse des démocraties et testent jusqu’où elles peuvent aller. Cela s’explique de deux façons.

En régime autoritaire, dictatorial ou théocratique, les humains sont au service du régime, de la grandeur et de la gloire du dirigeant ou de Dieu. On peut leur ordonner le combat et le sacrifice, l’unité du groupe étant bien supérieure aux désirs et aux besoins individuels. L’individu sera récompensé sur la base de son sacrifice à la cause commune, que ce soit ici ou dans l’au-delà. Ses droits sont rarement au premier plan.

En régime démocratique, c’est le bien-être de l’individu qui est au centre du système, ce qui explique qu’on peut le critiquer et que, quand on en donne un peu à l’un et à l’autre, personne n’est totalement satisfait du gouvernement en place, quel qu’il soit. Une majorité aura toujours des raisons d’être insatisfaite du régime, ce qui ouvre la porte au risque de voir élire un jour un dictateur, qui fédérera une majorité d’électeurs (non de citoyens) à ses vues. Et les régimes dictatoriaux le savent très bien.

Ce n’est pas pour rien qu’ils font ces actions déstabilisatrices au-dessus de l’Amérique du Nord, en espérant que cela poussera la droite trumpiste au pouvoir et qu’elle laissera ensuite tomber l’OTAN pour se centrer sur l’Amérique. Cela ferait très bien l’affaire de la Chine, de la Russie et de quelques autres dictatures.

Imaginez une Europe sur laquelle la Russie prendrait l’ascendant, une Asie sous le joug chinois et une Amérique que Trump ou un autre ultraconservateur voudrait mettre à sa main [...]. Un commentateur états-unien a d’ailleurs dit qu’on devrait envahir le Canada de Trudeau, un nouveau Cuba selon lui.

La démocratie doit donc se défendre tout en voulant protéger ses citoyens et le monde du danger nucléaire, alors que ses opposants visent à défendre la grandeur de leurs dirigeants autocratiques au risque de leur propre vie, souvent sur la seule promesse d’un paradis, qu’il soit terrestre ou dans l’au-delà. Il y a comme un déséquilibre mental dû à une grande manipulation. Marx n’a-t-il pas écrit que la religion était l’opium du peuple ? Les Russes ne l’ont pas retenue, celle-là.