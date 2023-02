Des roses pour Sainte-Rose

L’espace d’un instant, la Turquie et l’Ukraine ont disparu de nos écrans radars. Par un avant-midi faussement ensoleillé, le pire de ce qu’on aurait pu imaginer est advenu, et le Québec tout entier, depuis, pleure la petite municipalité de Sainte-Rose. Scotchés à nos écrans, on tente de trouver un sens. De comprendre ce qui a pu motiver un homme apparemment sans histoire, également papa de petits chérubins, à commettre l’irréparable à un tel niveau dépassant l’entendement. Mais il n’y a pas de sens ni de mots. Surtout quand on touche à des anges.

La présence de François Legault et des trois chefs d’opposition a donné lieu à une trêve comme on en voit rarement. La dignité et l’empathie dont ils ont fait preuve rappelaient que, dans les grands drames humains, nos politiciens sont capables de grandeur en étant simplement — et infiniment — humains. C’est tout le Québec qui l’a ressenti et qui en fut touché, même si c’est d’abord à la communauté de Sainte-Rose que cette présence était dédiée.

Dans les semaines et les mois qui suivront cette bulle médiatique, souhaitons que tout le soutien souhaité soit au rendez-vous de celles et ceux qui, de près ou de loin, resteront marqués à jamais par ce drame insensé.