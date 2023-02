Écriture inclusive, contenu inclusif

Concernant l’écriture inclusive, on nous rapporte que Le Devoir réfléchit à la question. « Le défi, selon sa rédactrice en chef, c’est de trouver ce parfait équilibre entre l’inclusion du plus grand nombre et le fait d’être compris par le plus grand nombre. » Voilà une prémisse qui laisse perplexe. Ne parle-t-on pas ici des mêmes personnes constituant « le plus grand nombre » ? Se sentir comme faisant partie du cercle, c’est une joie qui appelle à l’ouverture, à l’adaptation, non ?

Tant qu’à alimenter le remue-méninges, soulignons l’excellent travail de l’illustrateur Tiffet, dont le talent, malheureusement, est restreint à produire majoritairement des portraits d’homme. En effet, avez-vous remarqué que les Devoir de philo qu’il enjolive, explorent principalement l’analyse du monde et des idées selon la vision de théoriciens, de penseurs et d’auteurs a priori masculins ? Une image vaut mille mots.

Pour en revenir à l’imagerie inclusive générée par l’écriture, la langue française hautement binaire et qui ne connaît pas le genre neutre, pose des défis. Même les mots épicènes nous font entendre leur genre par l’adjonction de déterminants accordés au masculin ou au féminin. Mais il ne faut pas sous-estimer le français, une langue toujours vivante, qui a connu une évolution continue au fil des siècles. Une évolution qui gagne encore à être portée par les médias.

C’est donc une belle gymnastique mentale que de poursuivre la réflexion en vous représentant votre lectorat (mot épicène — genre grammatical masculin) à la fois comme des humains (épicène — masculin), des individus (épicène — masculin), des êtres (épicène — masculin), des personnes (épicène — féminin — tiens, en voilà un) et des gens (épicène — grammaticalement féminin et masculin) qui composent le plus grand nombre (épicène — masculin — on y revient) formé d’une pluralité de genres. C’est sans aucun doute la prémisse d’une inclusion qui se reflétera jusqu’au contenu.