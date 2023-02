Sobriété énergétique, dites-vous ?

Les journées du 3 et du 4 février se sont distinguées par les froids polaires, et des records ont été battus à plusieurs endroits de la province. Les autorités anticipaient une consommation importante d’électricité et demandaient aux citoyens de diminuer l’utilisation des appareils électriques, surtout en période de pointe. Le vendredi, vers 17 h 30, le sommet de la consommation d’électricité fut atteint.

À ce moment même, je recevais chez moi une amie pour un apéro. J’ai décidé qu’on le prendrait à la lueur des chandelles. C’était en partie une blague, en partie la source d’une ambiance différente, en partie une façon de participer à l’effort de sobriété énergétique.

Quelle a été notre surprise quand nous avons vu par la porte-fenêtre de mon appartement s’illuminer de tous ses feux le pont Samuel-De Champlain ! C’était joli, bien sûr, mais était-ce compatible avec les exhortations d’Hydro-Québec, qui nous demande de laver la vaisselle à minuit, de réduire le chauffage et de raccourcir la durée de la douche ? La société qui gère le pont, qui relève du gouvernement fédéral, ne devrait-elle pas donner un exemple d’économie en temps de manque d’énergie appréhendé ?

[…] Nous sommes loin de la sobriété énergétique !