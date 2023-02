L’espoir et le temps…

À ces très chers parents aimants, dévoués, à qui on a volé leur plus précieux subitement, sans avertissement, pour toujours et de façon inexpliquée, je vous écris pour vous dire que nous pensons à vous à chaque minute depuis ce matin. À ceux qui vivent dans l’angoisse de ne pas savoir ce qui se passera dans les prochaines heures, nos pensées vous accompagnent tout autant.

Et cela se poursuivra assurément au cours des prochains jours, parce que cela nous interpelle individuellement et collectivement. Cet événement tragique a touché le coeur même de ce que nous avons de plus beau : nos enfants. Ces enfants qui nous permettent de rêver, qui nous rendent fiers au quotidien, qui nous permettent de faire ce que nous croyons impossible et dont la protection devrait être totale, en toutes circonstances. Ils nous appartiennent, c’est pour cela que nous les aimons, que nous leur devons tout, nos efforts, nos motivations, notre respect. Aujourd’hui, tout notre amour vous accompagne. Je sais que je ne suis pas le seul, sachez-le, tout le Québec vous soutient.

Nous vivrons ce deuil avec vous en sachant pertinemment que cet enfant aurait pu être le nôtre. Nous vivrons la colère, l’échec de ne pas avoir su protéger, la permanence de l’absence, mais par-dessus tout, nous vivrons d’espoir en espérant que cela ne se reproduise plus jamais et que le temps sache cicatriser ces coeurs meurtris.

Avec amour