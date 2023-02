À Montréal, dans plusieurs quartiers, on voit depuis quelques années prendre vie des ruelles vertes. Initiative d’ailleurs très bien décrite dans une vidéo intitulée Ruelle vivante et vigilante, une présentation du Regroupement des éco-quartiers. Qui pourrait s’opposer à pareille initiative ? (En passant, la vidéo est très bien réalisée.) Il y a quelques minutes, je marchais sur la rue Fabre, au sud de l’avenue du Mont-Royal, et voilà qu’une affiche plantée dans la neige à l’entrée d’une « ruelle verte » me saute aux yeux : « Attention, enfants en liberté » ! Ah bon ! Merci de nous prévenir. Ces enfants seraient-ils dangereux ? Est-ce qu’ils mordent ? Les autres enfants sont-ils en captivité ? Et plus j’y pense : ne serait-il pas plus pertinent pour la sécurité de nos enfants de planter une affiche où il serait écrit « Attention, chauffards en liberté » ?

