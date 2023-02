Aujourd’hui, en ces temps de multicrises, nous avons besoin d’autre chose que de cette infantilisation grossière, de ces insupportables traumavertissements (quel mot barbare !), de cette censure d’une police des moeurs de la Santé publique. La mise à l’index du roman Le garçon aux pieds à l’envers, de François Blais, par les bonnes âmes de cette Santé publique, qui joue au curé auprès des écoles et des bibliothèques, montre bien la sournoise condamnation morale à l’oeuvre.

Constamment, il y a cette engeance moralisatrice, ces sermonneurs qui sautent sur la moindre occasion pour briser la vie, pour dénoncer l’art et la liberté, au nom de principes creux comme du bois mort. L’écriture, la peinture, la musique, l’art dramatique sont capables, dans un mouvement ample et vital, par leur créativité, de nous sortir de nos petites ornières de déprime. Le roman ne tue pas, ni le concert, le théâtre non plus. Les oeuvres montrent et font vivre, suscitent l’adhésion du coeur et de l’esprit. Aucun de nos arts ne tue, ils donnent plutôt la vie. C’est la censure qui tue.

Ces censures qu’on veut instaurer, ces étouffoirs sont souvent concoctés par des esprits qui se nourrissent d’intolérance, de fanatisme. Sous des dehors de justesse morale, avec l’objectif affiché de nous protéger, cette police des moeurs nous terrifie.