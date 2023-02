Sortant de son mutisme, le ministre de l’Éducation Bernard Drainville propose un plan d’intervention axé sur sept priorités. Ces priorités devraient s’inscrire dans une perspective globale visant à revaloriser l’éducation et à revoir en profondeur les orientations de l’école secondaire, elle-même arrimée à l’école primaire.

Des changements majeurs s’imposent à ce niveau et ils ont été abondamment documentés, entre autres par le Conseil supérieur de l’Éducation dans son rapport de 2017 intitulé Une école riche de tous ses élèves. Le ministre Drainville d’ailleurs, sans mettre sur pied une nouvelle commission Parent, devrait s’inspirer de l’esprit et des travaux de cette commission.

Il est important qu’il mette sur pied un groupe de recherche fondamentale qui canalise les réflexions de tous les milieux sur l’avenir de l’école secondaire québécoise. Ce groupe de recherche et de réflexions serait invité à faire des recommandations et fournirait le nouveau document de référence sur l’école secondaire. Il poursuivrait ses travaux en parallèle à la gestion courante des écoles, sans oublier les améliorations qui pourraient être repérées et apportées dans le cadre des prochaines négociations de conventions collectives du personnel de l’éducation.

Les temps changent, mais ce serait bien si le ministre et son équipe parvenaient à renouer avec la ferveur des débuts de la Révolution tranquille et des nouvelles écoles proposées alors par les Gérin-Lajoie, Rocher, Tremblay et consorts. La dernière rencontre internationale de Montréal sur la biodiversité a mis l’accent sur la nécessaire contribution des systèmes d’éducation de chaque pays, donc des éducatrices et des éducateurs, dans le développement d’une nouvelle vision des rapports entre l’humanité et la nature.

L’heure est venue de valoriser l’éducation et les personnes qui en font profession. Celles-ci exercent une tâche irremplaçable en tant que sources d’inspiration et éveilleurs ou éveilleuses de conscience. L’État québécois et toute la société se doivent de jouer leur rôle dans cette valorisation de l’éducation.