Une nomination contestable

La nomination de Mme Elghawaby par Justin Trudeau comme représentante spéciale du Canada dans la lutte contre l’islamophobie est non seulement contestable, mais moralement illégale. En effet, Mme Elghawaby affiche sa position en portant un voile, symbole de l’extrémisme religieux, et elle a en outre déjà aussi pris position en traitant les Québécoises et les Québécois d’islamophobes. Dans sa tâche officielle, elle ne pourra donc témoigner d’une véritable impartialité. Et tout discours qu’elle pourrait tenir autre que celui du passé pourrait être taxé d’hypocrisie.

Et notre premier ministre, Justin Trudeau, a-t-il un aveuglement volontaire ? Nommer une femme voilée, qui devrait plutôt se montrer solidaire de ses consoeurs iraniennes réclamant d’abolir ce voile, symbole d’un autoritarisme islamiste qui va jusqu’à tuer ses jeunes militantes et militants qui réclament la liberté, est d’une complaisance indigne d’un premier ministre.

Je crois même que, si quelqu’un faisait un procès pour contester la nomination de cette dame, les prises de position de Mme Elghawaby pourraient être vues comme viciées et qu’il y aurait probablement lieu de faire déclarer illicite une telle nomination !