Cette vidéo n’est pas une arrestation en démocratie…

… mais un passage à tabac dans un pays totalitaire.

Je tiens à témoigner d’un incident qui survint en 1973 en Louisiane, où j’enseignais le français dans une école primaire non intégrationniste noire, c’est-à-dire composée de professeurs noirs et blancs mélangés, mais aux élèves strictement afro-descendants. Beaucoup étaient considérés comme des « cas sociaux » par la société ambiante, car étant enfants de Black Panthers ou de musulmans noirs.

Un jour comme les autres, en cours de récréation, je vis un des enfants traiter un autre de « nigger ». Je lui demandai immédiatement pourquoi il le traitait de cette façon, et il me répondit : « Tu as vu sa peau, c’est un Noir ! » Stupéfait, je lui fis remarquer que lui aussi était noir, bien qu’ayant la peau un peu plus claire, et c’est précisément le noeud de l’affaire. Ce jeune au teint plus pâle faisait de cette couleur une qualité écrasante de supériorité sur son camarade au teint foncé. Cet événement coïncidait avec un autre, parti du ghetto de Harlem à l’époque, et qui consistait chez certains parents à certifier à leurs enfants qu’ils deviendraient blancs quand ils seraient grands. Cette terrible absurdité venait heurter de plein front l’arrivée d’une adolescence déjà difficile et renforcer un complexe d’infériorité et un désespoir quasi indélébile.

C’est en Louisiane que j’ai pu vivre la complexité du racisme américain, et ces cinq policiers ont ravivé ma mémoire, où il n’y avait pas que les enfants pour mépriser à ce point un bouc émissaire et se défouler sur lui.

En 1973, j’aurais pu croire à un progrès, mais voilà, la déliquescence se poursuit et atteint des sommets que nous laissons passer, quasi subjugués. Ron DeSantis, pressenti pour être candidat à la présidentielle de 2024, interdit un cours sur l’histoire afro-américaine. Une loi ouvertement raciste. Pas de candidat démocrate crédible pour 2024. Alors, je repense à cet homme, qui connut l’abîme et dont la voix résonne avec de plus en plus d’actualité :

« […] Il se peut qu’un nouveau fascisme, avec son cortège d’intolérance, d’abus et de servitude, naisse hors de notre pays et y soit importé, peut-être subrepticement et camouflé sous d’autres noms ; ou qu’il se déchaîne de l’intérieur avec une violence capable de renverser toutes les barrières. Alors, les conseils de sagesse ne servent plus, et il faut trouver la force de résister : en cela aussi, le souvenir de ce qui s’est passé au coeur de l’Europe, il n’y a pas si longtemps, peut être une aide et un avertissement. » (Primo Levi, Si c’est un homme)