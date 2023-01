Nous savions ou aurions dû savoir

Dans Outliers, un livre publié il y a une quinzaine d’années, Malcolm Gladwell explique notamment que, dans plusieurs sports professionnels, on observe une plus haute concentration d’athlètes nés à certains mois de l’année.

Cela s’explique par l’existence d’une date limite pour la détermination de l’âge à l’inscription aux sports pendant l’enfance. Ceux dont l’entrée est la plus tardive sont, nécessairement, un peu plus développés que leurs confrères de cohorte, attirent plus l’attention, reçoivent plus de soutien et se développent davantage… Jusqu’à l’âge adulte.

Le phénomène dont on parle dans les médias ces jours-ci, voulant qu’il y ait plus de diagnostics de TDAH chez les élèves nés en août ou en septembre, est parfaitement analogue, mais à l’autre bout de la fenêtre annuelle.

Le livre de Gladwell s’est vendu à plusieurs millions d’exemplaires, est clairement destiné au grand public et n’est qu’une source parmi d’autres qui expliquent le phénomène. Le phénomène en question n’était donc pas connu que dans un petit cercle restreint. Je suis prêt à parier qu’il était discuté par plusieurs dans les réseaux de la santé et de l’éducation depuis longtemps.

Bref, nous savions, où à tout le moins aurions dû savoir, que le mois de naissance influe considérablement sur la perception qu’on se fait d’un enfant.

Le surdiagnostic décrié ces jours-ci est un problème. Il est important qu’on en parle.

Mais il y a aussi l’autre problème… Comment se fait-il qu’il soit si fréquemment si long pour que nous nous ouvrions les yeux sur des problèmes que nous connaissons ou devrions connaître ?