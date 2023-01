L’inspiration de Grenoble

On ne le répétera jamais assez : en matière de transition écologique, ce sont les gouvernements de proximité qui sont à même de saisir ce défi à bras-le-corps et de poser des gestes concrets. Grenoble en est un exemple fort inspirant. Il y a neuf ans, la Ville s’est engagée dans un plan climat ambitieux. De 2005 à 2017, les gaz à effet de serre ont diminué de 20 % sur son territoire, des résultats en concordance avec les objectifs des accords de Paris. Il suffit de se déplacer dans son centre-ville pour en mesurer la portée : une réduction draconienne des espaces dévolus à l’auto et, en contrepartie, la valorisation des voies cyclables et autres voies réservées aux transports en commun, dont un réseau de tram fort efficace. Pas étonnant que ce chef-lieu du département de l’Isère ait été nommé capitale verte de l’Europe en 2022 et que son maire écolo, Éric Piolle, ait signé la Convention des maires pour le climat et l’énergie ! Son livre Grandir ensemble. Les villes réveillent l’espoir est une lecture obligée pour quiconque veut comprendre les fondements de l’action du premier maire écologiste d’une grande ville de France.

