Le système public de santé est malade

Monsieur le Ministre Dubé,

Jean Cocteau disait : « Puisque les choses nous dépassent, feignons d’en être les organisateurs. » Votre projet de créer une nouvelle structure en santé pour s’occuper du terrain est une triste farce.

Si les gestionnaires du système, qui sont sur place, qui ont la responsabilité de gérer le terrain, ne sont pas capables de gérer le quotidien de leur établissement, qu’adviendra-t-il lorsqu’il s’agira d’une structure externe ? Le ministre souhaite un miracle !

Les problèmes du réseau sont archiconnus : sous financement récurrent, une réforme Barrette qui a créé des mégastructures dont l’appareil de direction est inopérant, voire nuisible, puisque trop éloigné du terrain. Dites-moi, qu’ont en commun un CHSLD, un CLSC, un centre jeunesse, un centre de réadaptation, etc. ? Chaque établissement a sa mission propre. Ce qui n’empêche nullement des collaborations, sans nécessairement les fusionner !

En second lieu, le temps supplémentaire obligatoire pour les infirmières. Il est décrié depuis longtemps. Pour pallier le problème, les gestionnaires font appel aux agences qui vont offrir des quarts de travail de jour alors que les infirmières en place sont obligées de faire les heures le soir et la nuit. Une absurdité !

D’abord, il faudrait redonner les responsabilités établissement par établissement, par une direction locale responsable. Ensuite, obliger les gestionnaires à n’utiliser les agences qu’en dernier recours, comme c’était le cas il y a 20 ans, et surtout obliger les agences à n’offrir que des quarts de soir et de nuit. Bref, quelques solutions pratiques et aptes à résoudre une partie des problèmes. Idéologiquement, depuis plus de 20 ans, les politiciens au pouvoir, M. Charest, M. Couillard et maintenant MM. Legault et Dubé, ont la volonté de transférer vers le privé le plus grand nombre de soins possible. Cette orientation, néfaste pour le réseau public, finira par le faire imploser. Ce qui est en train d’arriver. Et ce qui est probablement l’intention cachée de ce gouvernement. On n’est pas sortis du bois !