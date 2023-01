Je suis en colère, très en colère contre l’arrogance de certains intellectuels occidentaux qui se permettent de justifier les agissements russes, blottis dans le confort de leurs revenus, postes et droits de parole garantis, sans montrer la moindre considération pour ce que vivent et ont vécu des millions d’Européens de l’Est.

Derrière des justifications géopolitiques douteuses et des faussetés, vous défendez une guerre hideuse. Vous vous émouvez du sort des victimes de l’impérialisme américain, mais vous restez de marbre devant celui des victimes de l’impérialisme russe.

Vous défendez un régime qui a spolié sans vergogne ses citoyens et qui envoie à la mort, sans ciller, des milliers de jeunes Russes.

Vous êtes prêts à sacrifier sur l’autel de votre antiaméricanisme primitif des millions de vies et le futur de dizaines de pays, y compris le vôtre, étant donné que les dirigeants et les médias russes propagent depuis des années une haine viscérale envers l’Occident et réclament ouvertement et avec enthousiasme l’anéantissement de toutes les capitales occidentales.

Vous vous flattez l’ego en vous opposant à l’opinion dominante, mais sans courir de risque.

Comment osez-vous, Messieurs, comment osez-vous !