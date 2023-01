Irma LeVasseur, une pionnière exceptionnelle et visionnaire!

À l’instar de bien des femmes au Québec qui ont été d’un grand apport pour la société, Mme Irma LeVasseur (1877-1964) fait certainement figure de proue au panthéon des femmes célèbres dans notre province. Née le 20 janvier 1877 dans le quartier Saint-Roch, dans la basse ville de Québec, la jeune Irma entreprendra ses études classiques au collège Jésus-Marie de Sillery pour ensuite entreprendre des études en médecine à l’Université Saint-Paul du Minnesota, aux États-Unis. Notons que les facultés de médecine au Québec n’acceptaient pas les femmes ; l’Université Bishop’s acceptait les candidates, mais le cours n’était que théorique sans aucun stage à l’hôpital.

En début de carrière, Mme LeVasseur rencontra plusieurs embûches sur son chemin, dont le principal : les femmes n’ont systématiquement pas le droit de pratiquer la médecine au Québec. Pendant ce temps, par la force des choses, elle ira pratiquer à New York, où elle est très appréciée.

Mme LeVasseur n’est pas femme à lâcher prise facilement. Dès son retour au Québec, armée d’une volonté à toute épreuve, elle entreprend des démarches auprès de l’Assemblée législative pour revendiquer son droit à la pratique de la médecine dans sa province. C’est donc en avril 1903 qu’elle peut fêter sa victoire, qui lui permet de pratiquer enfin dans sa province.

Bien sûr, l’oeuvre de Mme LeVasseur est immense, et ses legs sont tout aussi nombreux. Citons qu’elle est cofondatrice de l’hôpital Sainte-Justine de Montréal et de l’hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec. Qui dit mieux ?

Installée à Québec en 1922, sa ville natale, de façon définitive, Mme LeVasseur peut se vanter d’avoir fait grandir la pédiatrie au Québec. Ses nombreuses réalisations ont été soulignées en 1950 dans la cour du collège Jésus-Marie à Sillery par de nombreux dignitaires et amis témoins de son succès. Le 18 janvier 1964, elle s’éteindra dans sa ville natale, Québec.