Le réseau de la santé est-il devenu le réseau de la maladie ?

En ce début d’année, chacun se souhaite la santé, ce bien si précieux qu’on oublie trop souvent de voir comme une richesse lorsqu’on la possède déjà. Or, la santé peut se détériorer très lentement, sans que l’on s’en aperçoive, et ce, pour différentes raisons. Cela peut être à cause du stress continu d’avoir à affronter les factures, à manger des aliments ultratransformés par manque de temps ou encore à cause du manque d’exercice, happé par un travail qui nous laisse trop souvent en position assise et même, parfois, lorsque la fatalité nous frappe personnellement nous ou notre famille. Ces choses, cumulées sur les années, peuvent mettre en place la maladie.

Il en va de même avec la santé de notre réseau. Sa maladie actuelle est la résultante de dizaines d’années d’une longue détérioration survenues à la suite des réformes successives ou de mauvais traitements. Des solutions rapides, sans vision et à court terme, des politiques fast-food qui ont laissé notre réseau de plus en plus mal en point.

En tant que société, nous devons nous rappeler que les « coûts de système de santé » sont en fait les « coûts de la maladie ». Seule une vision globale et à long terme pourrait infléchir durablement cette spirale descendante. La solution serait d’investir maintenant en prévention et sur les déterminants sociaux de la santé, ce qui nous permettrait collectivement d’économiser sur les coûts en traitement dans les années à venir, mais surtout d’être collectivement plus en santé mentalement et physiquement. Moins de problèmes de santé, moins de visites à l’hôpital, une meilleure qualité de vie. C’est un investissement à long terme dont on ne verra pas tout de suite les effets, mais dont les résultats positifs deviendraient clairs après plusieurs années. Tout cela est dûment documenté, entre autres par la Santé publique.

A contrario, ce que l’on nous propose actuellement représente une vision à court terme, raisons électorales et appât du gain obligent. Dans quatre ans, il faut avoir un bilan à présenter, ce n’est pas payant politiquement de mettre en place des mesures dont les effets positifs ne seront visibles que dans dix ans. Alors, on préfère mettre en place des solutions ponctuelles, mais dont les effets à long terme sont plus que discutables. Si l’on prend l’exemple des mini-hôpitaux privés de la CAQ, cela peut sembler une bonne idée pour améliorer l’accès aux services à court terme. Mais que se passera-t-il dans cinq ou dix ans lorsque l’économie battra de l’aile ? Le gouvernement réduira son financement à ces mini-hôpitaux, car le privé coûte plus cher, ou, pire encore, il appliquera la même politique d’austérité que les libéraux. Et alors, il faudra payer de sa poche ou avoir une bonne assurance qui coûtera les yeux de la tête pour y avoir accès. On l’aura prédit !

Les coûts actuels de la santé sont la marque d’une politique sanitaire ignorante des causes profondes de la maladie. Les solutions rapides et fragmentaires ne feront que complexifier les problématiques à long terme. Entendons-nous, nous ne proposons pas de revenir en arrière, au temps d’avant les réformes, mais bien d’aller de l’avant vers un modèle où l’action communautaire, la prévention et l’empowerment des gens par rapport à leur santé seront la clef de voûte pour une société en santé. Soyons fiers de l’avenir que nous laisserons à nos enfants.