Plus de vélos pour moins d’autos

Le récent article La revanche des « hurluberlus » à vélo (Le Devoir, 30 décembre) sur la popularité croissante du vélo urbain en hiver soulignait cette réponse positive au problème de l’envahissement de l’automobile dans nos rues. C’est en effet par la mise en place d’infrastructures sécuritaires et accessibles en toute saison qu’on peut proposer le cyclisme urbain comme une solution de remplacement sérieuse à l’automobile pour qui veut se déplacer plus vite qu’à pied. Autrement, en abandonnant nos rues à l’automobile, rendant tous les autres modes de déplacement moins sécuritaires, nous ne ferons que favoriser l’accroissement accéléré du parc automobile et l’incivilité des conducteurs irrités par la congestion, une situation pertinemment décriée par Valérie Plante à la suite du décès de la petite Maria. Il faut donc poursuivre le développement du réseau cyclable quatre saisons afin d’augmenter la part modale du vélo en ville, au détriment de celle de la voiture, et enfin atteindre l’objectif de l’approche Vision Zéro (zéro décès ou blessé grave) adoptée par Montréal en 2018.

