Le Rocket, pas du rock

J’ai assisté à un match du Rocket de Laval dernièrement. Un match comme tous les autres, sans doute, puisque j’y vais occasionnellement.

Chaque fois, cependant, je me demande si je fais partie de l’exception qui confirme la règle suivante : pour apprécier un match de notre sport national, il nous faut du bruit, constamment.

Ça commence par des coups de klaxon dignes d’une occupation illégale de notre capitale fédérale, dès l’entrée des joueurs sur la glace. Ensuite, c’est un mélange d’échantillons de musique hyperrythmée jusqu’à la mise au jeu, que dis-je, jusqu’à ce que la rondelle touche à la glace lors de la mise au jeu. Et le match commence lentement, mais la musique, elle, surtout anglo-saxonne, y va à fond de train comme si elle voulait stimuler les joueurs. Et si ça ne suffit pas, on nous affiche partout en grosses lettres clignotantes le fameux : « Faites du bruit, make noise », bien sûr.

Et si, par bonheur, les locaux s’activent et le jeu devient plus excitant, la foule s’exclame, le bruiteur se déchaîne et ma nouvelle montre s’énerve en m’envoyant une notification de risque de perte partielle de l’audition. Pourtant, je ne suis pas venu assister à un concert rock, mais à un match de hockey du Rocket.

Comment ils font, les joueurs, les arbitres et le personnel de l’équipe, pour endurer ça, match après match ? L’entraîneur doit avoir la gorge en feu à la fin de la soirée.

Quand j’étais jeune, mes amis et moi allions voir le Canadien junior, au Forum, le vendredi soir. On avait droit à quelques « tounes » d’orgue de temps en temps. Mais on n’avait pas encore succombé à la mode américaine du bruit. C’était bruyant, oui, mais c’était la foule qui manifestait sa joie devant les exploits des Tardif, Houle, Perreault et compagnie.

Je ne demande pas un retour à l’orgue du Forum, mais ce serait une expérience à tenter : offrir quelques soirées à bruit réduit pour ceux qui sortent de là avec des sifflements dans les oreilles. Et si c’est un problème d’âge, j’assume : offrez quelques sorties de l’âge d’or à la Place Bell, au Centre Bell, puisque c’est le même phénomène lors des matchs du Canadien de Montréal.