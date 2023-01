Des connaissances obligatoires

Merci à Marco Jean, enseignant de littérature au cégep de Saint-Laurent, pour son plaidoyer en faveur d’une formation générale, que nous devrions renommer « connaissances obligatoires ». Pas « obligatoires » dans son sens péremptoire, mais plutôt comme quelque chose de nécessaire, d’urgent même, par les temps qui courent. Une nécessité de toujours pour notre épanouissement personnel et collectif, et j’irais à l’encontre de cette mouvance réductrice de l’éducation que dénonce Marco Jean en proposant l’importance de distribuer ces connaissances dans les écoles primaires et secondaires. Ces connaissances, qu’elles soient philosophiques, littéraires, historiques, écologiques, géographiques et, pourquoi pas, psychologiques, ainsi que scientifiques (grandes théories vulgarisées), nous en aurons grand besoin. Ce monde a, en effet, un urgent besoin de notre connaissance et de notre attention, pour que l’on puisse l’aimer et le protéger de notre ignorance, volontaire ou involontaire.

L’éducation ne doit jamais devenir l’usine à producteurs/consommateurs et autres agents rêvés de la société de consommation, mais a plutôt le devoir de continuer son rôle auprès de la société civile : celui de lui permettre une conquête de connaissances, de libre-pensée, de sens critique et d’épanouissement.