Une fierté bien placée

C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai lu l’article de M. Marco Jean du 5 janvier, intitulé « La littérature et la philosophie comme boucs émissaires », même si ma réflexion a un peu dérivé du sujet initial.

Je suis fraîchement retraitée de l’éducation. J’ai oeuvré pendant 26 ans auprès d’enfants et d’ados, et ce, de la maternelle à la 5e secondaire, surtout en milieu défavorisé d’ailleurs. J’ai adoré mon métier tout au long de ces années, dont certaines ont été plus faciles que d’autres. Il y a toujours eu un ou une élève, un projet ou un groupe qui faisait que je me levais et que j’allais au front !

Ce préambule me mène au constat suivant. J’ai pu remarquer que, autant parmi mes collègues enseignants, les directions, les parents ou les élèves, la qualité du français était très peu souvent un motif de fierté. Au contraire, une grande partie de tous ces gens ne comprenaient pas l’image projetée par un note de service, un texte, une lettre, un courriel ou un écrit bourré de fautes de toutes sortes. Bref, en général, on s’en moquait pas mal.

Je sais bien que le français écrit est très difficile à maîtriser et que beaucoup de gens n’y arriveront jamais. Mais on doit y tendre, surtout avec les outils actuels. J’ai été élevée par des parents très peu instruits, qui étaient conscients de leurs lacunes et qui en avaient honte. Ma mère, qui a dû arrêter d’aller à l’école en 3e année parce qu’elle devait aider sa mère à la maison (elle était la deuxième de 14 enfants), écrivait pratiquement sans faute.

Elle en était très fière.

C’est peut-être de cela qu’il s’agit, au fond, de fierté bien placée.