Honte au magazine «Rolling Stone»

Céline Dion, la chanteuse ayant cumulé 27 albums au compteur vendus à plus de 200 millions d’exemplaires, gagnante de 7 Grammy Awards, ne figure pas dans le classement du magazine américain Rolling Stone des 200 plus grands chanteurs et chanteuses de tous les temps.

En écartant sans vergogne Céline Dion de ce palmarès sélect, le magazine Rolling Stone a commis un impair inadmissible, voire éhonté. Aux yeux de l’équipe de Rolling Stone, l’originalité, l’influence, la profondeur du catalogue et l’étendue de l’héritage musical sont les facteurs qui ont permis d’établir ce classement. Or, il semble que la « diva » ne réponde pas à ces critères. Tout à fait scandaleux !

Et pourtant, dans les années 1990, elle atteint une célébrité planétaire, produisant notamment deux albums qui figurent parmi les plus vendus de l’histoire de l’industrie musicale, Falling into You en 1996 et Let’s Talk about Love en 1997, écoulés chacun à plus de 30 millions d’exemplaires à travers le monde. Elle enregistre plusieurs grands succès internationaux qui culminent, notamment My Heart Will Go On, chanson du film Titanic en 1997.

En 2003, la Fédération internationale de l’industrie phonographique l’honore pour la vente de plus de 50 millions d’albums en Europe. Lors des World Music Awards de 2007, elle reçoit le Legend Award en reconnaissance de son « succès mondial et pour sa contribution exceptionnelle à l’industrie de la musique ». Dans cette foulée, elle est lauréate du Billboard Icon Award lors des Billboard Music Awards en 2016, qui récompense l’ensemble de sa carrière.

Céline fait partie des icônes internationales depuis des décennies. L’« étendue de son héritage musical » est incommensurable. En toute conscience professionnelle et en toute justice envers la diva, l’équipe de Rolling Stone doit réparer cet impair et intégrer Céline Dion tout au moins dans les dix meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps, à défaut de quoi la crédibilité du magazine sera gravement entachée.