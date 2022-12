Prier pour qui ?

Devant les fidèles réunis au Vatican, le pape François a appelé à une « prière spéciale » pour son prédécesseur. « Pour entretenir sa mémoire, car il est gravement malade, pour demander au Seigneur de le consoler et de le soutenir jusqu’au bout dans ce témoignage d’amour à l’Église », a-t-il ajouté. On prie pour qui ? Pour ceux qui souffrent, qui meurent de froid, qui meurent de faim, seuls et oubliés, sans espoir pour demain ? On prie pourquoi ? Pour se faire pardonner, pour avoir bonne conscience, pour sauver l’humanité ? On prie pourquoi ? On prie pour lui… qui finit sa vie dans un monastère situé au coeur des jardins du Vatican dans une résidence qui dispose du matériel nécessaire pour éviter son hospitalisation.

On prie pour oublier… qu’il a été mis en cause par un rapport en Allemagne sur sa gestion des violences sexuelles lorsqu’il était archevêque de Munich.

La prière, ça ne coûte pas cher, mais faudrait quand même pas la gaspiller, y’a plein de vieux qui méritent mieux que de mourir tout seuls dans une résidence pour personnes âgées.