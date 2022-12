Une belle année !

Poutine en février, Nétanyahou en décembre… Les mégalomanes persistent à défier l’humanité avec les méthodes de ceux qui l’ont fait basculer dans l’horreur au XXe siècle. La déliquescence de la démocratie est proportionnelle à notre impuissance : totale. Que faire devant cette ignominie et la détresse qu’elle suscite en chacun de nous ? Comment pouvons-nous contribuer, si modestement soit-il, à redonner vie à une humanité digne de ce nom ? Faute de réponse, c’est le déshonneur qui nous guette.

Lorsque la guerre et l’apartheid font la loi, à quoi bon chercher des raisons qui pourraient légitimer l’une et l’autre ? L’humiliation de l’OTAN ou la menace de voisins d’une autre confession ne sont en aucun cas des justifications ou des explications. L’agression de l’autre n’est jamais acceptable. Mais la défense de ce dernier l’est. Il n’y aurait rien de plus absurde que de se laisser massacrer, ne serait-ce que pour « regagner » la paix.

Celui qui oppresse doit être traité comme un paria tant et aussi longtemps qu’il usera de la force pour assujettir l’autre, quand ce n’est pas pour le réduire à néant. Il n’y a pas d’autre réponse, même s’il y a pour cela des sacrifices à faire. Ce qui nous déshonore, ce n’est pas d’accepter notre impuissance, c’est de ne pas reconnaître que la démocratie a un prix, qu’il soit matériel ou moral.

Nous n’avons pas d’autre choix que de soutenir les actions défensives, même si cela va à l’encontre de nos valeurs. La paix ne se gagne pas à force de béatitude, de naïveté et d’indifférence. La paix est une lutte de tous les instants.

Si nous nous sentons démunis devant la monstruosité, nous pouvons quand même soutenir celles et ceux qui se battent pour vivre dignement et dénoncer haut et fort les abjections. Écrire, crier, voire chanter la démocratie, c’est encore la moindre des choses dans un monde devenu incontrôlable. Ne soyons ni indifférents ni innocents, le pire est à nos portes et la menace guette depuis trop longtemps. En 2023, notre parole, c’est ce qu’il nous reste pour échapper au déshonneur.